Автора інсталяції «Хохли» СБУ викликала пояснити суть твору. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159008-avtora-instalyaciyi-hohly-sbu-vyklykala-poyasnyty-sut-tvoru-foto.html

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Іван Салевич, заслужений художник України, ходив на допит у Службу безпеки України (СБУ) через інсталяцію «Хохли». Робота митця мала стати частиною виставки до Дня Незалежності України в Чернівцях.

Інсталяція зображує людей у вишиванках, які стоять на колінах та «спрямовують погляд до Росії». Салевич хотів показати проблему українців із визначенням своєї національної ідентичності. Про це художник розповів у коментарі «Суспільному».

Директор галереї Ігор Сорокоумов через інсталяцію звернувся до СБУ. На його думку, ця композиція може образити людей та сприйматися двояко.

Після звернення директора Салевич понад дві години перебував на допиті. Там він пояснював, чому використав російський прапор. Виставити роботу дозволили, проте з пояснювальним текстом, щоб твір не сприймали двояко.

Будь-який мистецький твір не може забороняти посадовець. Цензурувати можна лише ту роботу, яка містить заклики до насильства або загрозу нацбезпеці країни, — прокоментував ситуацію мистецтвознавець Олександр Сушинський.

Джерело: «Суспільне»