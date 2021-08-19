Визнання COVID-паспортів - в ЄС розповіли, коли почнуть приймати українців, фото - Euronews

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Визнання COVID-паспортів — в ЄС розповіли, коли почнуть приймати українців

Українські COVID-сертифікати почнуть приймати у країнах Європейського Союзу з 20 серпня.

Таке рішення ухвалила Європейська комісія 19 серпня. Аналогічні рішення ухвалено щодо Північної Македонії і Туреччини.

Ці країни під'єднають до системи ЄС. COVID-сертифікати трьох нових країн прийматимуть у ЄС від завтра на тих самих умовах, що й цифрові COVID-сертифікати ЄС.

Рішення має обопільний характер. Україна, Північна Македонія і Туреччина погодилися приймати цифровий COVID-сертифікат ЄС для безперешкодних поїздок до своїх країн.

Утім, країни-члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм українські цифрові COVID-сертифікати, оскільки рекомендація Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру, пояснили в прес-службі ЄК.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.

Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС, — відзначає прес-служба Єврокомісії.



В МЗС зауважують, що кожен охочий має можливість перевірити правила в’їзду та транзиту до інших країн на інтерактивній онлайн-мапі МЗС.

Нагадаємо, що 19 серпня представники Міністерства цифрової трансформації повідомили, що українці із ковід-паспортами знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Цифровий сертифікат можна буде отримати в «Дії» українцям, які пройшли повний курс вакцинації.