Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок - Надо договориться с собой

https://racurs.ua/n159012-zelenskiy-otvetil-poydet-li-na-vtoroy-srok-nado-dogovoritsya-s-soboy.html

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Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться во второй раз на пост президента Украины. О возможном участии в президентской кампании он отметил в интервью Washington Post, Liberation, НВ и Funke Media.

Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи (решить — ред.), договориться еще с собой, с внутренним миром, — заявил Зеленский.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он указал, что стремится «завершить некоторые вещи»:

Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи завершить. И, если я почувствую, что не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция.

Напомним, во время президентской кампании 2019 года Зеленский обещал, что идет только на одну каденцию. Однако уже потом — на пресс-конференции в мае 2020 года по результатам первого года президентства — Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В то же время по данным недавнего опроса Центра Разумкова, 48% украинцев негативно относятся к идее второго срока Зеленского.

Источник: НВ