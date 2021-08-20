Вадим Мельник, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n159076-glavu-buro-ekonomicheskoy-bezopasnosti-vybral-kabmin-smi.html

Ракурс

Кабмин назначил главой Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Также эту информацию со ссылкой на источники в правительстве подтверждают издания Liga.net и «Экономическая правда».

Мельник с 2000 года работал в Налоговой милиции. В конце 2000 года возглавил Государственную фискальную службу (ГФС)

В финале конкурса главу Бюро экономической безопасности выбирали из трех кандидатур:

главы ГФС Мельника;

сотрудника Офиса генпрокурора Аттила Ковчи;

члена Совета Нацбанка и советника министра финансов Василия Горбаля.

Бюро экономической безопасности — это новая государственная структура, которая сконцентрирует функции всех силовых органов, ранее занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Конкурс на должность главы этого ведомства стартовал 15 июня.

Источник: Алексей Гончаренко, «Экономическая правда», Liga.net