Главу Бюро экономической безопасности выбрал Кабмин — СМИhttps://racurs.ua/n159076-glavu-buro-ekonomicheskoy-bezopasnosti-vybral-kabmin-smi.htmlРакурс
Кабмин назначил главой Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Также эту информацию со ссылкой на источники в правительстве подтверждают издания Liga.net и «Экономическая правда».
Мельник с 2000 года работал в Налоговой милиции. В конце 2000 года возглавил Государственную фискальную службу (ГФС)
В финале конкурса главу Бюро экономической безопасности выбирали из трех кандидатур:
- главы ГФС Мельника;
- сотрудника Офиса генпрокурора Аттила Ковчи;
- члена Совета Нацбанка и советника министра финансов Василия Горбаля.
Бюро экономической безопасности — это новая государственная структура, которая сконцентрирует функции всех силовых органов, ранее занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Конкурс на должность главы этого ведомства стартовал 15 июня.
Источник: Алексей Гончаренко, «Экономическая правда», Liga.net