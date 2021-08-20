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Вадим Мельник, фото: социальные сети

Главу Бюро экономической безопасности выбрал Кабмин — СМИ

20 авг 2021, 22:13
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Кабмин назначил главой Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Также эту информацию со ссылкой на источники в правительстве подтверждают издания Liga.net и «Экономическая правда».

Мельник с 2000 года работал в Налоговой милиции. В конце 2000 года возглавил Государственную фискальную службу (ГФС)

В финале конкурса главу Бюро экономической безопасности выбирали из трех кандидатур:


  • главы ГФС Мельника;
  • сотрудника Офиса генпрокурора Аттила Ковчи;
  • члена Совета Нацбанка и советника министра финансов Василия Горбаля.

Бюро экономической безопасности — это новая государственная структура, которая сконцентрирует функции всех силовых органов, ранее занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Конкурс на должность главы этого ведомства стартовал 15 июня.

Источник: Алексей Гончаренко, «Экономическая правда», Liga.net

Источник: Ракурс


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