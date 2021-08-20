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Ракурс
Вадим Мельник, фото: соціальні мережі

Голову Бюро економічної безпеки обрав Кабмін — ЗМІ

20 сер 2021, 22:13
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Кабмін призначив головою Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела в уряді.

Також цю інформацію з посиланням на джерела в уряді підтверджують видання Liga.net та «Економічна правда».

Мельник з 2000 року працював у Податковій міліції. Наприкінці 2000 року очолив Державну фіскальну службу (ДФС)

У фіналі конкурсу голову Бюро економічної безпеки обирали з трьох кандидатур:


  • очільника ДФС Мельника;
  • співробітника Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі;
  • члена Ради Нацбанку та радника міністра фінансів Василя Горбаля.

Бюро економічної безпеки — це нова державна структура, яка сконцентрує функції усіх силових органів, котрі раніше займалися злочинами у сфері економіки і фінансів. Конкурс на посаду очільника цього відомства стартував 15 червня.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Економічна правда», Liga.net

Джерело: Ракурс


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