Голову Бюро економічної безпеки обрав Кабмін — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n159076-golovu-buro-ekonomichnoyi-bezpeky-obrav-kabmin-zmi.htmlРакурс
Кабмін призначив головою Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела в уряді.
Також цю інформацію з посиланням на джерела в уряді підтверджують видання Liga.net та «Економічна правда».
Мельник з 2000 року працював у Податковій міліції. Наприкінці 2000 року очолив Державну фіскальну службу (ДФС)
У фіналі конкурсу голову Бюро економічної безпеки обирали з трьох кандидатур:
- очільника ДФС Мельника;
- співробітника Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі;
- члена Ради Нацбанку та радника міністра фінансів Василя Горбаля.
Бюро економічної безпеки — це нова державна структура, яка сконцентрує функції усіх силових органів, котрі раніше займалися злочинами у сфері економіки і фінансів. Конкурс на посаду очільника цього відомства стартував 15 червня.
Джерело: Олексій Гончаренко, «Економічна правда», Liga.net