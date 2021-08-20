Вадим Мельник, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n159076-golovu-buro-ekonomichnoyi-bezpeky-obrav-kabmin-zmi.html

Ракурс

Кабмін призначив головою Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела в уряді.

Також цю інформацію з посиланням на джерела в уряді підтверджують видання Liga.net та «Економічна правда».

Мельник з 2000 року працював у Податковій міліції. Наприкінці 2000 року очолив Державну фіскальну службу (ДФС)

У фіналі конкурсу голову Бюро економічної безпеки обирали з трьох кандидатур:

очільника ДФС Мельника;

співробітника Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі;

члена Ради Нацбанку та радника міністра фінансів Василя Горбаля.

Бюро економічної безпеки — це нова державна структура, яка сконцентрує функції усіх силових органів, котрі раніше займалися злочинами у сфері економіки і фінансів. Конкурс на посаду очільника цього відомства стартував 15 червня.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Економічна правда», Liga.net