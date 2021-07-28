Беб. Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n158016-danyluk-gorbal-katerynchuk-zmi-nazvaly-kandydativ-na-golovu-ekonomichnoyi-sbu.html

Ракурс

Бюро економічної безпеки (БЕБ) може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Конкурс проходитиме у декілька етапів. Про це повідомляє «Економічна правда».

Відомо, що наразі вже завершилася подача заявок від кандидатів — їх надійшло 59. Чинного голову Державної фіскальної служби Мельника називають одним з найбільш вірогідних кандидатів на посаду.

Високі шанси на призначення також має екс-міністр фінансів Данилюк, саме його кандидатуру можуть просувати міжнародні кредитори, вважають джерела видання. Президент «Укргазбанку» та екс-«регіонал» Василь Горбаль теж взяв участь у конкурсі. Ще один колишній депутат, який бере участь у конкурсі на голову БЕБ, — Микола Катеринчук.

Серед екс-податківців за посаду побореться Сергій Солодченко — він виконував обов’язки очільника ДФС до призначення Вадима Мельника. Третій виходець з ДФС — Володимир Ткаченко. Він наразі очолює Головне управління боротьби з фінансовими злочинами.

Раніше серед найімовірніших претендентів на посаду називали голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, однак в останній день подачі документів він публічно повідомив, що не буде брати участі у конкурсі. Гетманцев дійсно хотів податися на голову БЕБ, однак не отримував погодження на це з Офісу президента.

Джерела видання наголошують, що причина у «складних відносинах» голови комітету з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що оголошено конкурс на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.

Джерело: Економічна правда