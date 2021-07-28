БЕБ. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n158016-daniluk-gorbal-katerinchuk-nazvany-kandidaty-na-glavu-ekonomicheskoy-sbu.html

Ракурс

Бюро экономической безопасности (БЭБ) может возглавить глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Известно, что сейчас уже завершилась подача заявок от кандидатов — их поступило 59. Действующего главу Государственной фискальной службы Мельника называют одним из наиболее вероятных кандидатов на должность.

Высокие шансы на назначение также у экс-министр финансов Данилюка, именно его кандидатуру могут продвигать международные кредиторы, считают источники издания. Президент «Укргазбанка» и экс-«регионал» Василий Горбаль тоже принял участие в конкурсе. Еще один бывший депутат, который принимает участие в конкурсе на главу БЭБ, — Николай Катеринчук.

Среди экс-налоговиков за пост поборется Сергей Солодченко — он выполнял обязанности главы ДФС до назначения Вадима Мельника. Третий выходец из ДФС — Владимир Ткаченко. Он сейчас возглавляет Главное управление по борьбе с финансовыми преступлениями.

Ранее среди наиболее вероятных претендентов на должность называли главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, однако в последний день подачи документов он публично сообщил, что не будет участвовать в конкурсе. Гетманцев действительно хотел податься на главу БЭБ, однако не получал согласия на это из Офиса президента.

Источники отмечают, что причина в «сложных отношениях» главы комитета с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, ранее мы сообщали, что объявлен конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Источник: Экономическая правда