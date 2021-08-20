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Ракурс
ПТН — ПНХ. Військові повторили хіт про Путіна на репетиції параду, скріншот відео

ПТН — ПНХ. Військові повторили хіт про Путіна на репетиції параду (ВІДЕО)

20 сер 2021, 21:40
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Хіт про Володимира Путіна знову прозвучав у центрі Києва. 20 серпня у середмісті столиці відбувалася друга репетиція військового параду до 30-річчя незалежності України.

У мережі з‘явилося відео частин репетиції, на якому десантники та співробітники патрульної поліції поблизу Бесарабського ринку Києва вигукують спочатку національні гасла, а завершують перекличку вигуком «Путін — х. ло!».


Нагадаємо, що 18 серпня після параду у мережі опублікували кілька відео, на яких військові, які поверталися вулицями столиці з тренування проходження по Хрещатику, начебто заспівали знамениту пісню харківських футбольних фанатів про президента держави-агресора.

Тоді точилися суперечки про справжність відео. А от ЗМІ РФ влаштували істерику через пісню про Путіна.

Джерело: Ракурс


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