ПТН — ПНХ. Військові повторили хіт про Путіна на репетиції параду, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159075-ptn-pnh-viyskovi-povtoryly-hit-pro-putina-na-repetyciyi-paradu-video.html

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Хіт про Володимира Путіна знову прозвучав у центрі Києва. 20 серпня у середмісті столиці відбувалася друга репетиція військового параду до 30-річчя незалежності України.

У мережі з‘явилося відео частин репетиції, на якому десантники та співробітники патрульної поліції поблизу Бесарабського ринку Києва вигукують спочатку національні гасла, а завершують перекличку вигуком «Путін — х. ло!».

Нагадаємо, що 18 серпня після параду у мережі опублікували кілька відео, на яких військові, які поверталися вулицями столиці з тренування проходження по Хрещатику, начебто заспівали знамениту пісню харківських футбольних фанатів про президента держави-агресора.

Тоді точилися суперечки про справжність відео. А от ЗМІ РФ влаштували істерику через пісню про Путіна.