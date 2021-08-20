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ПТН — ПНХ. Военные повторили хит о Путине на репетиции парада, скриншот видео

ПТН — ПНХ. Военные повторили хит о Путине на репетиции парада (ВИДЕО)

20 авг 2021, 21:40
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Хит о Владимире Путине вновь прозвучал в центре Киева. 20 августа на Крещатике проходила вторая репетиция военного парада к 30-летию независимости Украины.

В сети появилось видео части репетиции, на котором десантники и сотрудники патрульной полиции вблизи Бессарабского рынка Киева выкрикивают сначала национальные лозунги, а завершают перекличку возгласом «Путин — х. ло!».


Напомним, что 18 августа после парада в сети опубликовали несколько видео, на которых военные, возвращавшиеся с тренировки прохождения по Крещатику, якобы спели знаменитую песню харьковских футбольных фанатов о президенте государства-агрессора.

Тогда шли споры о подлинности видео. А вот СМИ РФ устроили истерику из-за песни о Путине.

Источник: Ракурс


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