ПТН — ПНХ. Военные повторили хит о Путине на репетиции парада, скриншот видео

https://racurs.ua/n159075-ptn-pnh-voennye-povtorili-hit-o-putine-na-repeticii-parada-video.html

Ракурс

Хит о Владимире Путине вновь прозвучал в центре Киева. 20 августа на Крещатике проходила вторая репетиция военного парада к 30-летию независимости Украины.

В сети появилось видео части репетиции, на котором десантники и сотрудники патрульной полиции вблизи Бессарабского рынка Киева выкрикивают сначала национальные лозунги, а завершают перекличку возгласом «Путин — х. ло!».

Напомним, что 18 августа после парада в сети опубликовали несколько видео, на которых военные, возвращавшиеся с тренировки прохождения по Крещатику, якобы спели знаменитую песню харьковских футбольных фанатов о президенте государства-агрессора.

Тогда шли споры о подлинности видео. А вот СМИ РФ устроили истерику из-за песни о Путине.