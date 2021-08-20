СМИ РФ устроили истерику из-за песни о Путине на репетиции парада

https://racurs.ua/n159046-smi-rf-ustroili-isteriku-iz-za-pesni-o-putine-na-repeticii-parada-video.html

Ракурс

Ольга Скабеева, телеведущая и пропагандистка РФ, устроила истерику в прямом эфире российского телевидения из-за известной песни о Путине, которую спели украинские военнослужащие после репетиции парада ко Дню Независимости.

Скабеева заявила, что «российско-украинским отношениям пришла хана», забывая о начале вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году и войне, которая длится по сей день. Об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Он обнародовал фрагмент передачи телевидения РФ, в котором Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, напевая «Путин — х … ло».