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СМИ РФ устроили истерику из-за песни о Путине на репетиции парада

СМИ РФ устроили истерику из-за песни о Путине на репетиции парада (ВИДЕО)

20 авг 2021, 12:09
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Ольга Скабеева, телеведущая и пропагандистка РФ, устроила истерику в прямом эфире российского телевидения из-за известной песни о Путине, которую спели украинские военнослужащие после репетиции парада ко Дню Независимости.

Скабеева заявила, что «российско-украинским отношениям пришла хана», забывая о начале вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году и войне, которая длится по сей день. Об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Он обнародовал фрагмент передачи телевидения РФ, в котором Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, напевая «Путин — х … ло».

Кричалка «Путин — х … ло!», с которой маршировали на репетиции парада по Крещатику украинские десантники, разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!, — подытожил журналист.


Источник: Ракурс


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