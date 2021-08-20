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Ракурс
Селяне пытались снести мобильную вышку в Хмельницкой области

Селяне пытались снести мобильную вышку в Хмельницкой области (ФОТО)

20 авг 2021, 12:02
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В Хмельницкой области между жителями села Петрашовка и представителями одного из операторов мобильной связи возник конфликт. Люди выступали против установления мобильной вышки на крыше местного магазина.

Инцидент произошел в Виньковецкой территориальной общине. Местные хотели собственноручно снять оборудования из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

На митинг собралось около 50 жителей села, туда прибыли правоохранители. Полиция диалога вела переговоры между протестующими и представителями мобильного оператора.

В итоге сторонам удалось достичь взаимопонимания.


Конфликт урегулировали мирно, никаких правонарушений не было зафиксировано. Жители села и оператор пообещали найти компромиссное решение проблемы.

Источник: Ракурс


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