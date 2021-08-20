Когда заработает онлайн-прописка, рассказал министр

https://racurs.ua/n159043-kogda-zarabotaet-onlayn-propiska-rasskazal-ministr.html

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Портал «Дія» отмечает, что наибольшим спросом сейчас пользуется услуга изменения места регистрации. Она сейчас работает в тестовом режиме в нескольких городах, однако осенью ее планируют распространить на всю Украину.

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Gazeta.ua.

По его словам, услуга изменения места регистрации — самая популярная в стране.

Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов, — сказал Федоров.

Министр пояснил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

Еще есть военкоматы — это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но, надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране, — добавил Федоров.



Напомним, в июле в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об онлайн-прописку украинцев. Ранее в Украине упростили процедуру изменения прописки для военнообязанных. Изменить место регистрации можно без визита в военкомат.

Источник: Gazeta.ua.