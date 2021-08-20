Коли запрацює онлайн-прописка, розповів міністр

https://racurs.ua/ua/n159043-koly-zapracuie-onlayn-propyska-rozpoviv-ministr.html

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Портал «Дія» зауважує, що найбільшим попитом нині користується послуга зміни місця реєстрації. Вона зараз працює в тестовому режимі у кількох містах, проте восени її планують поширити на всю Україну.

Про це повідомив віце-прем'єр й міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Gazeta.ua.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації — найпопулярніша в країні.

Ми багато сил кинули, щоб відцифрувати її. Запустили можливість міняти місце реєстрації онлайн в кількох містах. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків, — сказав Федоров.

Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

Ще є військкомати — це окрема історія. Не говоритиму про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якийсь ментальний супротив робити цифровізацію. Та, сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо презентувати вже оновлену послугу, яка працюватиме по всій країні, — додав Федоров.



Нагадаємо, у липні в першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект про онлайн-прописку українців. Раніше в Україні спростили процедуру зміни прописки для військовозобов’язаних. Змінити місце реєстрації можна без візиту до військкомату.

Джерело: Gazeta.ua.