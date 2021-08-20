У горах Гренландії вперше пішов дощ, а не сніг. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n159042-u-gorah-grenlandiyi-vpershe-pishov-dosch-a-ne-snig.html

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Зміни клімату торкнулися і Гренландії — там вперше в історії метеоспостережень пройшов дощ.

Причиною раптової зміни звичних для острова снігопадів на дощ стало рекордне підвищення температури. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними Національного центру даних про сніг та ожеледицю США, це найсильніші опади на льодовому покриві з початку ведення обліку в 1950 році, а кількість втраченої маси льоду за день в сім разів перевищила норму для цієї пори року.

Повітря на острові прогрілося до відмітки вище нуля. Таке явище в Гренландії фіксують уже втретє за десять років. За словами екологів, це свідчить про швидке нагрівання Гренландії.

Те, що відбувається, — це не просто тепле десятиліття або два в мінливому кліматі. Це безпрецедентно, — заявили дослідники.



Вчені звертають увагу і на той факт, що за останнє десятиліття незвичайні погодні явища на острові почастішали. Дощ, що пройшов, загалом вплине на екологію Гренландії.

Джерело: CNN