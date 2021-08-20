Талібан заволодів американською зброєю на 28 млрд дол. Фото: sputniknews-uz.com

https://racurs.ua/ua/n159041-u-ruky-talibanu-potrapylo-amerykanskoyi-zbroyi-na-28-mlrd-dol-reuters.html

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Американська зброя та спеціальні засоби потрапили до рук бойовиків Талібану.

Діючі та колишні американські офіційні особи висловлюють побоювання, що ця зброя може бути використана для вбивства мирних жителів, захоплена іншими збройними угрупованнями, такими як «Ісламська держава», або навіть передана противникам, включаючи Китай і Росію. Адміністрація президента Джо Байдена всерйоз стурбована цією проблемою й обмірковує, що можна зробити. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімний представник влади США.

У Вашингтоні не виключають можливість завдання авіаударів по більшій техніці, такій як вертольоти, але є побоювання, що це може породити протидію з боку талібів, в той час, як США намагаються евакуювати людей.

Американська розвідка вважає, що бойовики «Талібану» контролюють понад 2 тис. бронетранспортерів, включаючи американські Humvee, і до 40 літальних апаратів, включаючи вертольоти UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle. За даними Рахункової палати уряду США, в період з 2003 по 2016 рік американці надали афганським силам 208 одиниць авіації.

Зазначається, що у період з 2002 по 2017 рік США надали афганським військовим озброєння на суму близько 28 млрд дол., включаючи стрілецьку зброю, ракети, окуляри нічного бачення і навіть невеликі дрони для збору розвідувальної інформації. Афганські сили отримали від американців щонайменше 600 тис. одиниць піхотного озброєння, включаючи штурмові гвинтівки M16, 162 тис. одиниць обладнання зв’язку та 16 тис. приладів нічного бачення.

Ми вже бачили бойовиків Талібану, озброєних американською зброєю, яку вони захопили в афганських сил. Це становить значну загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників, — зазначив конгресмен Майкл Маккол.



Нагадаємо, представники «Талібану» 16 серпня заявили, що війна закінчена, а її переможці мають намір найближчим часом змінити форму правління в країні. Таліби пообіцяли забезпечити безпеку громадян та іноземців.

Джерело: Reuters