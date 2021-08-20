Талибан завладел американским оружием на 28 млрд долл. Фото: sputniknews-uz.com

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Американское оружие и специальные средства попали в руки боевиков.

Действующие и бывшие американские официальные лица выражают опасения, что это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей, захваченное другими вооруженными группировками, такими как «Исламское государство», или даже передано противникам, включая Китай и Россию. Администрация президента Джо Байдена всерьез обеспокоена этой проблемой и обдумывает, что можно сделать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный представитель властей США.

В Вашингтоне не исключают возможность нанесения авиаударов по большей технике, такой как вертолеты, но есть опасения, что это может породить противодействие со стороны талибов, в то время как США пытаются эвакуировать людей.

Американская разведка считает, что боевики «Талибана» контролируют свыше 2 тыс. бронетранспортеров, включая американские Humvee, и до 40 летательных аппаратов, включая вертолеты UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle. По данным Счетной палаты правительства США, в период с 2003 по 2016 год американцы предоставили афганским силам 208 единиц авиации.

Отмечается, что в период с 2002 по 2017 год США предоставили афганским военным вооружение на сумму около 28 млрд долл., включая стрелковое оружие, ракеты, очки ночного видения и даже небольшие дроны для сбора разведывательной информации. Афганские силы получили от американцев по меньшей мере 600 тыс. единиц пехотного вооружения, включая штурмовые винтовки M16, 162 тыс. единиц оборудования связи и 16 тыс. приборов ночного видения.

Мы уже видели боевиков Талибана, вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников, — отметил конгрессмен Майкл Маккол.



Напомним, представители «Талибана» 16 августа заявили, что война окончена, а ее победители намерены в ближайшее время изменить форму правления в стране. Талибы пообещали обеспечить безопасность граждан и иностранцев.

Источник: Reuters