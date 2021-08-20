В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег. Фото: Reuters

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Изменения климата коснулись и Гренландии — там впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь.

Причиной внезапной смены привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Национального центра данных о снеге и гололеде США, это сильнейшие осадки на ледовом покрове с начала ведения учета в 1950 году, а количество потерянной массы льда за день в семь раз превысило норму для этого времени года.

Воздух на острове прогрелся до отметок выше нуля. Такое явление в Гренландии фиксируют уже в третий раз за десять лет. По словам экологов, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.

То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в изменчивом климате. Это беспрецедентно, — заявили исследователи.



Ученые обращают внимание и на тот факт, что за последнее десятилетие необычные погодные явления на острове участились. Прошедший дождь повлияет на экологию Гренландии в целом.

Источник: CNN