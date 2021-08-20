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Селяни намагалися знести мобільну вишку на Хмельниччині. Фото: Нацполіція
Селяни намагалися знести мобільну вишку на Хмельниччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159044-selyany-namagalysya-znesty-mobilnu-vyshku-na-hmelnychchyni-foto.htmlРакурс
У Хмельницькій області між жителями Петрашівка та представниками одного з операторів мобільного зв’язку виник конфлікт. Люди виступали проти встановлення мобільної вишки на даху місцевого магазина.
Інцидент трапився у Віньковецькій територіальній громаді. Місцеві хотіли власноруч зняти обладнання з магазину. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
На мітинг зібралося близько 50 жителів села, туди прибули правоохоронці. Поліція діалогу вела перемовини між протестувальниками та представниками мобільного оператора.
У підсумку сторонам вдалося досягти взаєморозуміння.
Конфлікт врегулювали мирно, жодних правопорушень не було зафіксовано. Жителі села та оператор пообіцяли знайти компромісне рішення проблеми.
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