Селяни намагалися знести мобільну вишку на Хмельниччині. Фото: Нацполіція

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Ракурс

У Хмельницькій області між жителями Петрашівка та представниками одного з операторів мобільного зв’язку виник конфлікт. Люди виступали проти встановлення мобільної вишки на даху місцевого магазина.

Інцидент трапився у Віньковецькій територіальній громаді. Місцеві хотіли власноруч зняти обладнання з магазину. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

На мітинг зібралося близько 50 жителів села, туди прибули правоохоронці. Поліція діалогу вела перемовини між протестувальниками та представниками мобільного оператора.

У підсумку сторонам вдалося досягти взаєморозуміння.

Конфлікт врегулювали мирно, жодних правопорушень не було зафіксовано. Жителі села та оператор пообіцяли знайти компромісне рішення проблеми.