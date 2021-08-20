ЗМІ РФ влаштували істерику через пісню про Путіна на репетиції параду

https://racurs.ua/ua/n159046-zmi-rf-vlashtuvaly-isteryku-cherez-pisnu-pro-putina-na-repetyciyi-paradu-video.html

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Ольга Скабєєва, телеведуча й пропагандистка РФ, влаштувала істерику в прямому ефірі російського телебачення через відому пісню про Путіна, яку заспівали українські військовослужбовці після репетиції параду до Дня Незалежності.

Скабєєва заявила, що «російсько-українським відносинам прийшла хана», забуваючи про початок збройної агресії Росії проти України у 2014 році й війну, яка триває донині. Про це написав у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

Він оприлюднив фрагмент передачі телебачення РФ, в якому Скабєєва обурюється, що під час репетиції параду українські військовослужбовці пройшли Хрещатиком, співаючи «Путін — х… ло».