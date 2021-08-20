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Ракурс
ЗМІ РФ влаштували істерику через пісню про Путіна на репетиції параду

ЗМІ РФ влаштували істерику через пісню про Путіна на репетиції параду (ВІДЕО)

20 сер 2021, 12:09
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Ольга Скабєєва, телеведуча й пропагандистка РФ, влаштувала істерику в прямому ефірі російського телебачення через відому пісню про Путіна, яку заспівали українські військовослужбовці після репетиції параду до Дня Незалежності.

Скабєєва заявила, що «російсько-українським відносинам прийшла хана», забуваючи про початок збройної агресії Росії проти України у 2014 році й війну, яка триває донині. Про це написав у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

Він оприлюднив фрагмент передачі телебачення РФ, в якому Скабєєва обурюється, що під час репетиції параду українські військовослужбовці пройшли Хрещатиком, співаючи «Путін — х… ло».

Кричалка «Путін — х… ло!», з якою марширували на репетиції параду Хрещатиком українські десантники, розірвала російські державні ЗМІ на дрібні шматки!, — підсумував журналіст.


Джерело: Ракурс


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