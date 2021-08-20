Відновити знищену напередодні у Києві історичну садибу вирішила РНБО

У РНБО вирішили відновити садибу Барбана у Києві, фото: Денис Казанський

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) під час свого засідання сьогодні, 20 серпня, розглянула питання щодо резонансного інциденту із руйнуванням частини історичної пам’ятки XIX століття — Будинку Барбана у Києві — який стався напередодні.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив про це на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, РНБО ухвалила кілька рішень щодо цієї ситуації:

дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо є якийсь кримінальний елемент — почати розслідувати;

відновити зруйновану пам’ятку.

За його словами, також у РНБО підтримали рішення, яке зобов’язує підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що його відомство планує доручити усім місцевим адміністраціям провести перевірку об'єктів, які підпадають під закон про охорону культурної спадщини.

Відповідне рішення має бути розглянуте на найближчому засіданні РНБО, коли підготують відповідні документи.

Є питання юридичне, щоб все, що зруйноване, було повернуте в первозданний вид і ми обов’язково будемо цього добиватися, — наголосив він.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання РНБО несподівано запросили мера Києва Віталія Кличка. Проте він заявив, що не може його відвідати, оскільки перебуває з робочим візитом на Чернігівщині.