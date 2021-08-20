Віталій Кличко, фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n159071-navischo-klychka-zaproshuvaly-na-zasidannya-rnbo-rozpoviv-danilov.html

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), розповів, навіщо на засідання РНБО, котре відбулося сьогодні, 20 серпня, запрошували мера Києва Віталія Кличка.

За словами Данілова, з Кличком планували обговорити проблемну ситуацію зі збереженням історичного спадку, яка склалася не лише в Києві, а й в інших містах України.

Як приклад відповідних проблем, Данілов навів резонансну ситуацію з таємним знесенням в ніч на сьогодні, 20 серпня, пам’ятки XIX століття — Будинку Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві.

Водночас Данілов спростував чутки про те, що Кличка рішенням РНБО нібито планували зняти з посади голови КМДА. Він наголошує, що в РНБО немає таких повноважень.

Повноважень знімати Кличко у нас з посади немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів, — заявив Данілов.

Нагадаємо, Кличка на засідання РНБО запросили за 2,5 години до його початку. Мер Києва заявив, що не зможе відвідати засідання, оскільки перебуває у робочій поїздці не Чернігівщині.