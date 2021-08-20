Садиба Барбана. Фото: UA TIMES

https://racurs.ua/ua/n159035-istorychnyy-budynok-kincya-hih-stolittya-tyhcem-znesly-u-kyievi-video.html

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Будинок Барбана кінця ХІХ століття знищили забудовники у Києві.

Історичну будівлю техніка знесла о 5.00 20 серпня. Руйнували унікальний дім будівельники під прикриттям трьох десятків тітушок. Раніше поліція Шевченківського району обіцяла зупинити будівельні роботи на вул. Обсерваторній, 6. Про це повідомив активіст Олег Симороз на власній сторінці у Facebook.

За інформацією УНІАН, активісти кажуть, що у забудовника немає відповідного дозволу. Зазначається, що компанія, яка веде роботи на садибі — ТОВ «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень». На місці садиби начебто хочуть побудувати торговельно-розважальний центр.

Перед знесенням будинку тривав протест, сталися сутички противників забудови історичного центру Києва з молодиками спортивної статури. До ночі активісти блокували проїзд до садиби будівельної техніки.

Як відомо, садиба Барбана — історична будівля 19 століття. Активісти стверджують, що Міністерство культури заборонило будівництво на місці садиби та видало відповідний припис.

Нагадаємо, в Криму в Сімферопольському районі окупанти зруйнували недобудовану мечеть, яку місцеві мешканці будували за гроші громади.

Джерело: УНІАН