Усадьба Барбана. Фото: UA TIMES

https://racurs.ua/n159035-istoricheskiy-dom-konca-hih-veka-vtiharya-snesli-v-kieve-video.html

Ракурс

Дом Барбана конца XIX века уничтожили застройщики в Киеве.

Историческое здание техника снесла в 5.00 20 августа. Разрушали уникальный дом строители под прикрытием трех десятков титушек. Ранее полиция Шевченковского района обещала остановить строительные работы на ул. Обсерваторной, 6. Об этом сообщил активист Олег Симороз на собственной странице в Facebook.

По информации УНИАН, активисты говорят, что у застройщика нет соответствующего разрешения. Отмечается, что компания, которая ведет работы на усадьбе — ООО «Информационная группа «Агентство столичных сообщений». На месте усадьбы вроде бы хотят построить торгово-развлекательный центр.

Перед сносом дома продолжался протест, произошли столкновения противников застройки исторического центра Киева с молодыми людьми спортивного телосложения. К ночи активисты блокировали проезд к усадьбе строительной техники.

Как известно, усадьба Барбана — историческое здание 19 века. Активисты утверждают, что Министерство культуры запретило строительство на месте усадьбы и выдало соответствующее предписание.

Напомним, в Крыму в Симферопольском районе оккупанты разрушили недостроенную мечеть, которую местные жители строили за деньги общины.

Источник: УНИАН