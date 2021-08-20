Кличка раптово викликали на засідання РНБО. Фото: УП

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Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, отримав запрошення на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться сьогодні, 20 серпня.

Градоначальник стверджує, що його запросили на засідання за дві з половиною години до його початку. Сам він зізнався, що не зможе прибути на засідання РНБО, оскільки знаходиться в робочій поїздці. Про це він написав на власній сторінці у Telegram.

Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину, — додав мер Києва.

Як відомо, сьогодні, 20 серпня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що у переліку питань порядку денного попередньо немає пункту щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що «не чіпляється за крісло», однак розділення посад може привести до хаосу в столиці. Мер нагадав, що Конституційний суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА.