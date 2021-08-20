Засідання РНБО - чи звільнятимуть Кличка, розповів Разумков

https://racurs.ua/ua/n159049-zasidannya-rnbo-chy-zvilnyatymut-klychka-rozpoviv-razumkov.html

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Засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 20 серпня. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що у переліку питань порядку денного попередньо немає пункту щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка.

За результатами засідання РНБО орієнтовно о 17.30 відбудеться брифінг, який транслюватиметься онлайн на офіційній Фейсбук-сторінці Офісу президента. Про це пишуть УНН і «РБК-Україна».

З тих питань, які були попередньо оголошені (матеріалів у мене по жодному з них немає), там такого питання (про зміну очільника столиці — ред.) немає, — повідомив Разумков.

Разом з тим спікер парламенту не виключив, що зміни до порядку денного можуть відбутися.

Нагадаємо, Зеленський доручив секретареві РНБО організувати проведення 20 серпня у Києві засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Останнім часом між мером Києва та Банковою загострився конфлікт. Кличко заявив про політичну боротьбу, а Зеленський ще у травні сказав, що очільник КМДА «вкрай неправильно себе публічно веде». Водночас силовики час від часу влаштовують обшуки у департаментах КМДА.