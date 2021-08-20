Заседание СНБО — уволят ли Кличко, рассказал Разумков

https://racurs.ua/n159049-zasedanie-snbo-uvolyat-li-klichko-rasskazal-razumkov.html

Ракурс

Заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 20 августа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в перечне вопросов повестки дня предварительно нет пункта об увольнении мэра Киева Виталия Кличко.

По результатам заседания СНБО ориентировочно в 17.30 состоится брифинг, который будет транслироваться онлайн на официальной Фейсбук-странице Офиса президента. Об этом пишут УНН и «РБК-Украина».

Среди тех вопросов, которые были предварительно объявлены (материалов у меня ни по одному из них нет), там такого вопроса (об отстранении главы столицы — ред.) нет, — сообщил Разумков.

Вместе с тем спикер парламента не исключил, что изменения в повестку дня могут быть внесены.

Напомним, Зеленский поручил секретарю СНБО организовать проведение 20 августа в Киеве заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В последнее время между мэром Киева и Банковой обострился конфликт. Кличко заявил о политической борьбе, а Зеленский еще в мае сказал, что глава КГГА «крайне неправильно себя публично ведет». В то же время силовики время от времени устраивают обыски в департаментах КГГА.