Как выявить агента Кремля на День Независимости, рассказали в СБУ. Фото:

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Быть бдительными и обращать особое внимание на вопросы безопасности во время празднования Дня Независимости Украины призвала украинцев Служба безопасности Украины.

В этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. В СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане: 0−800−501−482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua. Вся полученная информация будет конфиденциальной. Об этом 20 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе рекомендуют звонить на горячую линию, если имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или иных противоправных действий.

Также стоит сообщать о подозрительных лицах, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей.

Надо информировать и о подозрительных машинах или беспилотных летательных аппаратах вблизи стратегических объектов. В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения в общественных местах, также звоните в СБУ.

Информация, полученная через телефон доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена, — уверяют в спецслужбе.



Напомним, Служба безопасности Украины блокировала криптообменники в Киеве, которые финансировали провокации к 30-й годовщине Независимости Украины. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаторов.