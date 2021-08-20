Як виявити агента Кремля на День Незалежності, розповіли в СБУ. Фото:

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Ракурс

Бути пильними і звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України закликала українців Служба безпеки України.

У цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні. У СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни: 0−800−501−482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua. Вся отримана інформація буде конфіденційною. Про це 20 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі рекомендують телефонувати на гарячу лінію, якщо маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Також варто повідомляти про підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей.

Треба інформувати й про підозрілі машини чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів. У разі виявлення підозрілих предметів чи засобі ураження у громадських місцях, також телефонуйте в СБУ.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена, — запевняють у спецслужбі.



Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала криптообмінники у Києві, які фінансували провокації до 30-ї річниці Незалежності України. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокаторів.