Посольство Британии трогательно поздравило украинцев с Днем независимости

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Ракурс

Посольство Великобритании оригинально поздравило украинцев с наступающим Днем Независимости.

На странице ведомства в Facebook появился видеоролик, в котором повторяется сцена из известного фильма «Реальная любовь» (Love Actually).

С 30-й годовщиной независимости, Украина! В этом году Посольство Великобритании лично пришло, чтобы поздравить тебя, — отметили в сообщении.

По сюжету видео, к Украине в гости проходит давний друг — Великобритания, которая поздравляет ее «с особым днем».

Для меня ты замечательный пример силы и веры в себя. Великобритания будет рядом и будет поддерживать тебя, — говорится в видео.

Напомним, рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Все они будут объединены слоганом «Ты у меня единственная». Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.

Для участия в праздновании Дня Независимости в Украину прибудут сотни иностранных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа.

Также 23 августа Киеве состоится учредительный саммит «Крымская платформа», который объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.