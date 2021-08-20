Посольство Британії зворушливо привітало українців з Днем незалежності. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n159048-posolstvo-brytaniyi-zvorushlyvo-pryvitalo-ukrayinciv-z-dnem-nezalejnosti-video.html

Ракурс

Посольство Великої Британії оригінально привітало українців з прийдешнім Днем Незалежності.

На сторінці відомства у Facebook з’явився відеоролик, в якому відтворюється сцена із відомого фільму «Реальна любов» (Love Actually).

З 30-ю річницею незалежності, Україно! Цього року Посольство Великої Британії особисто завітало, щоб привітати тебе, — зазначили у дописі.

У сюжеті відео до України в гості проходить давній друг — Велика Британія, яка вітає її «з особливим днем».

Для мене ти чудовий приклад сили та віри в себе. Британія буде поруч і буде підтримувати тебе, — йдеться у відео.

Нагадаємо, в межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Всі вони будуть об'єднані слоганом «Ти у мене єдина». Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій. Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня.

Також 23 серпня Києві відбудеться установчий саміт «Кримська платформа», який об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.