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Ракурс
Гігантський 70-метровий флагшток впав у Херсоні. Скріншот

70-метровий флагшток впав у Херсоні — його встановили до Дня Незалежності

20 сер 2021, 12:11
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Гігантський флагшток із тризубом, який встановлювали до Дня Незалежності України, впав у Херсоні.

Подія відбулася зранку 20 серпня на Набеpежній паpку Cлави. 70-метровий флагшток, який мали відкрити урочисто вранці 23 серпня, під час падіння розтрощив припаркований автомобіль Lexus. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов на власній сторінці у Facebook.

Попередньо встановлено, що людей у машині не було і постраждалих теж немає.

Як відомо, до 30-річчя незалежності України величезні прапори планували встановити в 17 областях, витративши на це 170,7 млн грн із державного і місцевих бюджетів. У Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомляли, що встановлювати великі прапори будуть без залучення бюджетних коштів.

Гігантський 70-метровий флагшток впав у Херсоні. Фото: Віталій Богданов у Facebook


Нагадаємо, у серпні найбільший у світі прапор України — стяг розміром 40 на 60 м, внесений до Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України, розгорнули на фестивалі «Бандерштадт», котрий відбувається поруч із Луцьком.

Джерело: Ракурс


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