Гигантский 70-метровый флагшток упал в Херсоне. Скриншот

https://racurs.ua/n159045-70-metrovyy-flagshtok-upal-v-hersone-ego-ustanovili-ko-dnu-nezavisimosti.html

Ракурс

Гигантский флагшток с трезубцем, который был установлен ко Дню Независимости Украины, упал в Херсоне.

Событие состоялось утром 20 августа на набережной Парка Славы. 70-метровый флагшток, который должны были открыть торжественно утром 23 августа, во время падения разбил припаркованный автомобиль Lexus. Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов на своей странице в Facebook.

Предварительно установлено, что людей в машине не было и пострадавших тоже нет.

Как известно, к 30-летию независимости Украины огромные флаги планировали установить в 17 областях, потратив на это 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов. В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщали, что устанавливать большие флаги будут без привлечения бюджетных средств.

Напомним, в августе крупнейший в мире флаг Украины — флаг размером 40 на 60 м, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов Украины, развернули на фестивале «Бандерштадт», который проходит рядом с Луцком.