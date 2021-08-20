Кличко внезапно вызвали на заседание СНБО. Фото: УП

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, получил приглашение на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится сегодня, 20 августа.

Градоначальник утверждает, что его пригласили на заседание за два с половиной часа до его начала. Сам он признался, что не сможет прибыть на заседание СНБО, поскольку находится в рабочей поездке. Об этом он написал на собственной странице в Telegram.

Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину, — добавил мэр Киева.

Как известно, сегодня, 20 августа, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в перечне вопросов повестки дня предварительно нет пункта об увольнении мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что «не цепляется за кресло», однако разделение должностей может привести к хаосу в столице. Мэр напомнил, что Конституционный суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами городской голова должен быть назначен главой КГГА.