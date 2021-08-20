Неожиданное влияние каннабиса на здоровье подростков раскрыли ученые. Фото: zn.ua

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Научное открытие сделали британские и австралийские ученые. Они исследовали влияние каннабиса на организм подростков.

Выяснилось, что из-за употребления наркотиков у них могут родиться недоношенные дети. Результаты 20-летнего исследования опубликованы в издании MedicalXpress.

Ученые наблюдали за 665 подростками, употреблявшими табак и каннабис в возрасте от 14 до 29 лет до беременности. Когда участники стали родителями в возрасте от 20 до 30 лет, за их детьми наблюдали в рамках другого исследования.

Ученые выяснили, что дети, рожденные от родителей, которые употребляли каннабис каждый день в течение периода от 15 до 17 лет, значительно чаще рождались недоношенными. Также такие дети имели более низкую массу по сравнению с детьми, родители которых не употребляли марихуану.

Ученые заявили, что их результаты могут иметь значение и для мужчин, поскольку наркотики в подростковом возрасте часто употребляют именно парни.

Употребление каннабиса ухудшает психологическое состояние подростков. Однако наши результаты показывают, что могут быть и другие неожиданные эффекты, — отметили ученые.

Источник: MedicalXpress