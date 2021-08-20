Несподіваний вплив канабісу на здоров’я підлітків розкрили вчені. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n159057-nespodivanyy-vplyv-kanabisu-na-zdorov-ya-pidlitkiv-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили британські та австралійські вчені. Вони досліджували вплив канабісу на організм підлітків.

З’ясувалося, що через вживання наркотиків у них можуть народитися недоношені діти. Результати 20-річного дослідження опубліковані у виданні MedicalXpress.

Науковці спостерігали за 665 підлітками, що вживали тютюн і канабіс у віці від 14 до 29 років аж до вагітності. Коли учасники стали батьками у віці від 20 до 30 років, за їхніми дітьми спостерігали в рамках іншого дослідження.

Вчені з’ясували, що діти, народжені від батьків, які вживали канабіс кожен день протягом періоду від 15 до 17 років, значно частіше народжувалися недоношеними. Також такі діти мали низьку масу в порівнянні з дітьми, батьки яких не вживали марихуану.

Науковці заявили, що їхні результати можуть мати значення і для чоловіків, оскільки наркотики у підлітковому віці часто вживають саме хлопці.

Вживання канабісу погіршує психологічний стан підлітків. Однак наші результати показують, що можуть бути й інші неочікувані ефекти, — зазначили вчені.

Джерело: MedicalXpress