Ліки. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159053-liky-proty-koronavirusu-zareiestruvaly-v-brytaniyi-yak-yih-vykorystovuvatymut.html

Ракурс

Ліки проти коронавірусу офіційно зареєстрували у Великій Британії. Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) схвалило препарат Ronapreve.

Його будуть використовувати для лікування та профілактики коронавірусної інфекції. Незабаром ліки почнуть застосовувати в британських лікарнях, пише The Guardian.

Зазначається, що препарат запобігає зараженню, усуває симптоми важкого COVID-19 та зменшує ймовірність госпіталізації. Його можна застосовувати у вигляді ін'єкцій або інфузій.

Ronapreve розробили компанії Roche і Regeneron. Він належить до класу ліків, які називають моноклональними антитілами. Вони імітують природні антитіла, які виробляє організм для боротьби з інфекціями.

Препарат призначений для лікування пацієнтів, в яких захворювання протікає в легкій або середній формі. У липні Японія стала першою країною, яка схвалила Ronapreve.

Лабораторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%. Ronapreve має ліцензії в США, Індії, Швейцарії, Канаді, а також в ЄС.

Нагадаємо, канадські вчені стверджують, що вакцина Moderna може нести більший ризик для молодих людей, ніж препарат Pfizer-BioNTech. Йдеться про розвиток рідкісного захворювання серця — міокардиту.

Джерело: The Guardian