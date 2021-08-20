Найбільший корал Великого бар’єрного рифу знайшли вчені

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Виявлено найбільший за шириною корал з коли-небудь знайдених у Великому бар'єрному рифі. Корал виявила в березні 2021 року на глибині 7,4 метра наукова група з Університету Джеймса Кука в Австралії.

Корал являє собою кулю карбонату кальцію — 10,4 метра в діаметрі. Його населяє колонія живих коралових поліпів, які будували його понад 400 років (приблизно 421−438 років). На сьогодні це шостий за висотою корал Великого бар'єрного рифу (його висота становить 5,3 метра), пише журнал Scientific Reports.

Корал назвали Muga dhambi, про його існування знали аборигени народу манбарра, оскільки в цьому районі Великого бар'єрного рифа вкрай рідко зустрічаються великі корали. Знайденому екземпляру вдалося пережити майже сто випадків знебарвлення, до 80 великих циклонів, сильні відливи.

Корал «живе» на схилі піщаного рифа в групі островів Пальми. Вчені з’ясували, що це найбільший за діаметром представник коралів роду Porites sp, які зазвичай є невеликими пальцеподібними кам’янистими утвореннями. За словами дослідників, 70% його покриву збережено, на ньому проживає лише невеликий відсоток губок і водоростей.

Автори дослідження попереджають, що в майбутньому частина корала може загинути через вплив сонячного світла, а також від діяльності губок.

Нагадаємо, раніше вчені повідомили, що врятувати Великий бар'єрний риф не вдасться. Масштабні заходи, які планується направити на порятунок рифа до 2050 року, не принесуть результатів. Експерти констатують: врятувати його не вийде, і варто зосередитися на збереженні хоча б його «екологічної функції».

Джерело: Scientific Reports