Будівлю Ради вперше огорнули в прапор Незалежності України. Фото: Верховна Рада

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Прапор України, внесений до зали засідань парламенту 30 років тому під час прийняття Акта незалежності, вперше виставлено на площі Конституції перед Верховною Радою.

Урочисте відкриття стенду із Прапором Незалежності України відбулося в п’ятницю, 20 серпня. Про це повідомили на сайті Ради.

24 серпня 1991 року група народних депутатів, серед яких був засновник «Народного Руху України» В’ячеслав Чорновіл, внесла синьо-жовтий прапор розміром 4×8 метрів — Прапор Незалежності України — в зал пленарних засідань.

23 серпня 2017 року його перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративну будівлю Верховної Ради.

Традиційно під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України вносять до зали пленарних засідань Верховної Ради народні депутати, які були безпосередніми учасниками прийняття Акта проголошення незалежності.

Однак цього року цю почесну місію виконають переможці конкурсу дитячих відеоробіт «Незалежність моєї країни».

Нагадаємо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Всі вони будуть об'єднані слоганом «Ти у мене єдина», який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій. Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня.

Також 23 серпня Києві відбудеться установчий саміт «Кримська платформа», який об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.