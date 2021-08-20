Здание Рады впервые окутали во флаг Независимости Украины

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Ракурс

Флаг Украины, внесенный в зал заседаний парламента 30 лет назад во время принятия Акта независимости, впервые выставлен на площади Конституции перед Верховной Радой.

Торжественное открытие стенда с Флагом Независимости Украины состоялось в пятницу, 20 августа. Об этом сообщили на сайте Рады.

24 августа 1991 группа народных депутатов, среди которых был основатель «Народного Движения Украины» Вячеслав Чорновил, внесла сине-желтый флаг размером 4×8 метров — Флаг Независимости Украины — в зал пленарных заседаний.

23 августа 2017 года его перенесли на постоянное хранение в почетный портал Флага Независимости Украины в административное здание Верховной Рады.

Традиционно во время торжественных заседаний по случаю государственных праздников Флаг Независимости Украины вносят в зал пленарных заседаний Верховной Рады народные депутаты, которые были непосредственными участниками принятия Акта провозглашения независимости.

Однако в этом году эту почетную миссию выполнят победители конкурса детских видеоработ «Независимость моей страны».

Напомним, рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Все они будут объединены слоганом «Ты у меня единственная». Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.

Для участия в праздновании Дня Независимости в Украину прибудут сотни иностранных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа.

Также 23 августа Киеве состоится учредительный саммит «Крымская платформа», который объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.