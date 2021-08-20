Молоко без лактозы создали американские ученые. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n159050-korovy-ne-nujny-amerikancy-vyraschivaut-v-laboratoriyah-moloko-bez-laktozy.html

Ракурс

Молоко без лактозы создают ученые в американских лабораториях.

Компания из Калифорнии Perfect Day нашла способ производить настоящее молоко без использования коров, так как овсяное и соевое молоко — это отличная альтернатива для веганов и людей с непереносимостью лактозы. Исследователи утверждают, что изобрели способ производить настоящее молоко без использования коров. Они утверждают, что их продукт не альтернатива молоку, а настоящее молоко. Об этом сообщается на сайте компании.

Прототип продукта появился еще в 2014 году, когда основатели Райан Пандья и Перумал Ганди заинтересовались молочными продуктами без участия животных. В 2016 году они начали работу над лабораторным процессом ферментации. Впоследствии компания представила молоко управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), где продукт одобрили.

Авторы идеи рассказывают, что для создания молока они прибегли к проверенным методам производства белка в лабораторных условиях. У коровы брали генетический код и предоставляли его микроорганизмам, которые производят настоящие молочные белки с помощью процесса точную ферментацию. При этом продукт не содержит ни лактозы, ни холестерина. Компания продает продукты в США и хочет выходить на международный рынок.

Напомним, американские ученые предлагают контролировать выбросы углекислого газа, попадающего в атмосферу. Для этого нужно всего лишь переработанное молоко. Исследователи попытаются создать материал, способный связываться с атомами углерода в атмосфере.