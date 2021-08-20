Молоко без лактози створили американські науковці. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n159050-korovy-ne-potribni-amerykanci-vyroschuut-v-laboratoriyah-moloko-bez-laktozy.html

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Молоко без лактози створюють науковці в американських лабораторіях.

Компанія з Каліфорнії Perfect Day знайшла спосіб виробляти справжнє молоко без використання корів, оскільки вівсяне і соєве молоко — це відмінна альтернатива для веганів і людей з непереносимістю лактози. Дослідники стверджують, що винайшли спосіб виробляти справжнє молоко без використання корів. Вони стверджують, що їхній продукт не альтернатива молоку, а справжнє молоко. Про це повідомляється на сайті компанії.

Прототип продукту з’явився ще в 2014 році, коли засновники Райан Пандья і Перумал Ганді зацікавилися молочними продуктами без участі тварин. У 2016 році вони почали роботу над лабораторним процесом ферментації. Згодом компанія представила молоко управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), де продукт схвалили.

Автори ідеї розповідають, що для створення молока вони вдалися до перевірених методів виробництва білка в лабораторних умовах. У корови брали генетичний код і надавали його мікроорганізмам, які виробляють справжні молочні білки за допомогою процесу точну ферментацію. При цьому продукт не містить ні лактози, ні холестерину. Компанія продає продукти в США і хоче виходити на міжнародний ринок.

Нагадаємо, американські вчені пропонують контролювати викиди вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу. Для цього потрібно всього лише перероблене молоко. Дослідники спробують створити матеріал, здатний зв’язуватися з атомами вуглецю в атмосфері.