Обнаружен самый большой коралл из когда-либо найденных

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Ракурс

Обнаружен самый большой по ширине коралл из когда-либо найденных в Большом барьерном рифе. Коралл выявила в марте 2021 года на глубине 7,4 метра научная группа из Университета Джеймса Кука в Австралии.

Коралл являет собой шар карбоната кальция — 10,4 метра в поперечнике. Его населяет колония живых коралловых полипов, строивших его свыше 400 лет (примерно 421−438 лет). На сегодня это шестой по высоте коралл в Большом барьерном рифе (его высота составляет 5,3 метра), пишет журнал Scientific Reports.

Коралл назвали Muga dhambi, о его существовании знали аборигены народа манбарра, поскольку в этом районе Большого барьерного рифа крайне редко встречаются крупные кораллы. Найденному экземпляру удалось пережить почти сто случаев обесцвечивания, до 80 крупных циклонов, сильные отливы.

Коралл «живет» на склоне песчаного рифа в группе островов Пальмы. Ученые выяснили, что это самый большой по диаметру представитель кораллов рода Porites sp, которые обычно являются небольшими пальцеообразными каменистыми образованиями. По словам исследователей, 70% его покрова сохранено, на нем проживает лишь небольшой процент губок и водорослей.

Авторы исследования предупреждают, что в будущем часть коралла может погибнуть из-за воздействия солнечного света, а также от деятельности губок.

Напомним, ранее ученые сообщили, что спасти Большой барьерный риф не удастся. Масштабные меры, которые планируется направить на спасение рифа до 2050 года, не принесут результатов. Эксперты констатируют: спасти его не получится, и стоит сосредоточиться на сохранении хотя бы его «экологической функции».

Источник: Scientific Reports