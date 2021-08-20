Лекарство от коронавируса зарегистрировали в Британии – как будут использовать

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Лекарство от коронавируса официально зарегистрировали в Великобритании. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрило препарат Ronapreve.

Его будут использовать для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Вскоре лекарства начнут применять в британских больницах, пишет The Guardian.

Отмечается, что препарат предотвращает заражение, устраняет симптомы тяжелого COVID-19 и уменьшает вероятность госпитализации. Его можно применять в виде инъекций или инфузий.

Ronapreve разработали компании Roche и Regeneron. Он относится к классу лекарств, которые называют моноклональными антителами. Они имитируют естественные антитела, вырабатываемые организм для борьбы с инфекциями.

Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых заболевание протекает в легкой или средней форме. В июле Япония стала первой страной, которая одобрила Ronapreve.

Лабораторные испытания показали, что после применения препарата риск госпитализации или смерти снизился на 70%. Ronapreve имеет лицензии в США, Индии, Швейцарии, Канаде, а также в ЕС.

Напомним, канадские ученые утверждают, что вакцина Moderna может нести больший риск для молодых людей, чем препарат Pfizer-BioNTech. Речь идет о развитии редкого заболевания сердца — миокардита.

Источник: The Guardian