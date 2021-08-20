Ще одна країна НАТО приєдналася до “Кримської платформи”

https://racurs.ua/ua/n159058-sche-odna-krayina-nato-pryiednalasya-do-krymskoyi-platformy.html

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Установчий саміт «Кримської платформа» відбудеться за участі делегацій 45 країн й організацій — 20 серпня дипломатичну ініціативу України підтримала ще одна країна НАТО — Ісландія.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час брифінгу у п’ятницю.

У нас з’явилася ще одна країна, яка підтвердила участь у саміті «Кримської платформи», це Ісландія — член НАТО. І нам важливо, що ця країна також буде присутня на форумі. Її представить посол Ісландії в Україні. Таким чином, у нас на сьогодні є 45 іноземних делегацій, які представлені на саміті, — заявив Жовква.

Заступник очільника офісу Володимира Зеленського наголосив, що до кінця дня на Банковій очікують підтвердження участі від ще однієї країни. Проте Жовква відмовився називати, якої саме.

19 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що учасниками установчого саміту «Кримської платформи» стануть 44 держави і міжнародні організації.

Нагадаємо, саміт стартує 23 серпня 2021 року, за його підсумками буде ухвалено декларацію. «Кримська платформа» — міжнародна дипломатична ініціатива України, основною метою якої є повернення уваги світу до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та сприяння деокупації півострова.