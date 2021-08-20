Яким українці бачать політичне майбутнє Криму. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n159054-chy-povernetsya-krym-do-skladu-ukrayiny-rezultaty-opytuvannya-ukrayinciv.html

Ракурс

Крим у майбутньому повинен входити до складу України — так вважають 61% українців.

Цієї думки дотримується більшість українців незалежно від статі, віку та макрорегіону проживання. Найменше політичне майбутнє півострова у складі України бачать люди віком за 60 років — 54% опитаних та мешканці східної України — 47% респондентів. Найбільше ж у повернення Криму до складу України вірять молодь віком 18−29 років (67%) та мешканці західної України (73%). Про це йдеться в опитуванні Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

Соціологи зазначають, що тільки 6% українців вважають, що Крим повинен входити до складу Росії. Ще 10% опитаних вважають, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням. Також 43% опитаних переконані, що так чи інакше у майбутньому територія Криму повернеться до складу України, а 44% вважають повернення малоймовірним чи неможливим. У 2016 році на 11% більше українців вважали, що Крим повернеться до України.

Зазначається, що 47% українців вірять у те, що Крим вдасться повернути завдяки дипломатії та санкціям проти Росії. Ще 46% заявили, що Крим може повернутися, якщо в Україні будуть проведені реформи, а загальний рівень добробуту підвищиться. Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією — 12%.

Нагадаємо, соціологічне опитування встановило, що майже половина опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський не володіє необхідними якостями особистості.