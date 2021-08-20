Каким украинцы видят политическое будущее Крыма. Фото: BBC

https://racurs.ua/n159054-vernetsya-li-krym-v-sostav-ukrainy-rezultaty-oprosa-ukraincev.html

Ракурс

Крым в будущем должен входить в состав Украины — так считают 61% украинцев.

Этого мнения придерживается большинство украинцев независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания. Наименьшее политическое будущее полуострова в составе Украины видят люди в возрасте за 60 лет — 54% опрошенных и жители Восточной Украины — 47% респондентов. Больше всего же в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18−29 лет (67%) и жители Западной Украины (73%). Об этом говорится в опросе Фонда «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Социологи отмечают, что только 6% украинцев считают, что Крым должен входить в состав России. Еще 10% опрошенных считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием. Также 43% опрошенных убеждены, что так или иначе в будущем территория Крыма вернется в состав Украины, а 44% считают возвращение маловероятным или невозможным. В 2016 году на 11% больше украинцев считали, что Крым вернется в Украину.

Отмечается, что 47% украинцев верят в то, что Крым удастся вернуть благодаря дипломатии и санкциям против России. Еще 46% заявили, что Крым может вернуться, если в Украине будут проведены реформы, а общий уровень благосостояния повысится. Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией — 12%.

Напомним, социологический опрос установил, что почти половина опрошенных украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми качествами личности.