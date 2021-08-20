Еще одна страна НАТО присоединилась к «Крымской платформе»

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Учредительный саммит «Крымской платформы» состоится при участии делегаций 45 стран и организаций — 20 августа дипломатическую инициативу Украины поддержала еще одна страна НАТО — Исландия.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга в пятницу.

У нас появилась еще одна страна, которая подтвердила участие в саммите «Крымской платформы», это Исландия — член НАТО. И нам важно, что эта страна также будет присутствовать на форуме. Ее представит посол Исландии в Украине. Таким образом, у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые представлены на саммите, — заявил Жовква.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского отметил, что до конца дня на Банковой ожидают подтверждения участия от еще одной страны. Однако Жовква отказался называть, какой именно.

19 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что участниками учредительного саммита «Крымской платформы» станут 44 государства и международные организации.

Напомним, саммит стартует 23 августа 2021 года, по его итогам будет принята декларация. «Крымская платформа» — международная дипломатическая инициатива Украины, основной целью которой является возвращение внимания мира к вопросу Крыма, защита прав человека на оккупированных территориях и содействие деоккупации полуострова.