Огромное поселение эпохи поздней Античности исследуют на Буковине (ФОТО)

Поселение эпохи поздней античности на Буковине. Фото: Черновицкая ОГА

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Одно из крупнейших поселений эпохи поздней Античности на территории Украины исследуют вблизи села Бузовица на Буковине.

Археологи считают, что его площадь может достигать 60 га, тогда как средний размер характерного для того времени поселения составляет 6−10 га. Ранее в селе Комаров в 50-х годах ХХ в. исследователи нашли остатки стекольни III-IV ст. Найденное поселение могло быть административным центром. Об этом заявил руководитель исследовательской группы, специалист Института археологии Национальной академии наук Украины Олег Петраускас, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По словам исследователей, поселение могло раскинуться между Днестром и Прутом, которые вполне могли использовать раньше как транспортные пути. Скорее всего, здесь проходил торговый маршрут в римские времена.

Ученые утверждают, что в Украине такие поселения отсутствуют в ближайшие античные города есть за 300−400 км. Исследователи в таких поселениях находят немало элементов декора, оружия, ремесленных орудий, бытовых предметов и тому подобное. Эти вещи использовали в 375−400 году нашей эры.

Население этих поселений было разноэтническим-римляне, сарматы, вестготы, гунны. Теперь историки находят здесь артефакты, которые оставили после себя эти народы.

Археологи отмечают, что теперь важно сохранить места уникальных археологических находок от раскопок. Кроме искателей старинных «сокровищ», тормозят процесс исследований и местные фермеры, которые ежегодно распахивают поля и частично разрушают верхние слои останков поселений.

Напомним, уникальный меч нашли археологи в Тернопольской области. Холодное оружие принадлежало Боне Марии Сфорц, которая была великой княгиней Литовской, русской и Жемайтийско и женой короля Сигизмунда I старика — короля польского и Великого князя Литовского.