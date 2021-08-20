Как изменилась Земля за 50 лет, показали спутники NASA

https://racurs.ua/n159055-kak-izmenilas-zemlya-za-50-let-pokazali-sputniki-nasa-foto.html

Ракурс

Как менялась Земля за последние 50 лет, показало аэрокосмическое агентство США NASA на основании данных своих спутников. NASA создало проект, который демонстрирует фотографии из космоса за 1972−2020 годы.

Как напоминает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в 1972 был запущен первый спутник из серии Landsat, и к настоящему времени это самый продолжительный проект спутниковой съемки. Сейчас на орбите работает аппарат Landsat 8, запущенный 11 февраля 2013 года. В сентябре 2021 года его сменит спутник Landsat 9.

За время существования проекта Landsat спутники NASA получили свыше 9 млн изображений. Теперь специалисты создали сайт, который рассказывает об истории программы. Высококачественная визуализация позволяет сравнить, как менялись технические возможности человечества, и как изменилась планета. Среди самых ярких примеров — обезлесение Амазонии.

Облетая Землю, космические зонды сняли ее со всех сторон, и теперь можно наглядно увидеть, как тают ледники, города побеждают природу, пересыхают реки, а огонь поглощает лесные массивы.