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Ракурс
Як змінилася Земля за 50 років, показали супутники NASA

Як змінилася Земля за 50 років, показали супутники NASA (ФОТО)

20 сер 2021, 14:07
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Як змінювалася Земля за останні 50 років, показало аерокосмічне агентство США NASA на підставі даних своїх супутників. NASA створило проект, який демонструє фотографії з космосу за 1972−2020 роки.

Як нагадує прес-служба Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору, у 1972 році був запущений перший супутник із серії Landsat, і до теперішнього часу це найтриваліший проект супутникової зйомки. Зараз на орбіті працює апарат Landsat 8, запущений 11 лютого 2013 року. У вересні 2021 року його змінить супутник Landsat 9.

За час існування проекту Landsat супутники NASA отримали понад 9 млн зображень. Тепер фахівці створили сайт, який розповідає про історію програми. Високоякісна візуалізація дозволяє порівняти, як змінювалися технічні можливості людства, і як змінилася планета. Серед найяскравіших прикладів — обезліснення Амазонії.

Облітаючи Землю, космічні зонди фотографували її з усіх боків, і тепер можна наочно побачити, як тануть льодовики, міста перемагають природу, пересихають річки, а вогонь поглинає лісові масиви.


Джерело: Ракурс


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